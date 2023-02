Freizeittipps für das Wochenende in Düsseldorf Märchen, Punk und Eishockey

Düsseldorf · Am Wochenende können gleich an mehreren Orten in Düsseldorf „Schätzchen“ entdeckt werden. Im Hetjens-Museum werden Antiquitäten begutachtet, am Radschlägermarkt wird getrödelt und bei der Plattenbörse Lieblingsscheiben gesucht. Aber auch sonst ist in Düsseldorf viel los.

02.02.2023, 13:38 Uhr

Bei der Begutachterstunde „Schatz oder Schätzchen“ im Hetjens-Museum geben die Experten Daniel Suebsman und Marcus Oertel ihre Einschätzungen ab. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Pia Drösser