Freizeittipps für das Wochenende 27. und 28. August : Festivals, Musik und offene Ateliers

Bis zu 100.000 Besucher kamen in der Vergangneheit zum Gourmetfestival rund um die Kö. Foto: Bauer/H.-J. Bauer

Düsseldorf Angenehme Temperaturen erwartet die Düsseldorfer an diesem Wochenende. Viele Freizeitaktivitäten spielen sich deshalb unter freiem Himmel ab. Das sind unsere Tipps:

Gourmet-Festival Rund um die Königsallee können Feinschmecker hochwertiges Essen an den vielen Ständen des Gourmet-Festivals genießen. Mehr als 200 Aussteller und 100.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet. Die Stände haben Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr auf.

Wem das noch nicht reicht, der kann auch am Samstag von 12 bis 16 Uhr zu den Schadow Arkaden und auf den Martin-Luther-Platz kommen. Auf die Besucher warten dort viele kulinarische Highlights, verschiedene Food-Trucks, kühle Cocktails und DJ-Sounds.

Musik Die ukrainische Band Dakh Daughters ist anlässlich des Unabhängigkeitstages ihres Landes zu Besuch in Düsseldorf. Die Band gibt am Sonntag ab 18 Uhr ein Konzert im Robert-Schumann-Saal des Kunstpalastes, Ehrenhof 4-5. Mit den Einnahmen werden die Künstler und der Verein Blau-Gelbes-Kreuz unterstützt. Tickets und weitere Informationen unter www.kunstpalast.de.

Am Stadtstrand wird es auch dieses Wochenende wieder musikalisch. Am Samstag tritt das Folk-Pop Duo Déjà um 18 Uhr an der Oberkasseler Brücke auf. Um 21 Uhr geht es dann in der Electro Lounge mit DJ Joy weiter. Sonntag steht ab 16 Uhr Andy Frei auf der Bühne, die ab 18 Uhr der Band Interested In und um 20 Uhr Fiejte & Jules gehört.

Am Sonntag füllt Leonora den Hofgarten mit lebendigem Soul und modern-elektronischem Pop sowie klassischem Funk. Das Konzert im Hofgarten-Pavillon beginnt um 11 Uhr.

Kunstpunkte Zahlreiche Ateliers und Off-Räume nehmen dieses Jahr an den Kunstpunkten Düsseldorf teil. Kostenpflichtiger Inhalt 350 Künstler zeigen ihre Arbeitsstätte an insgesamt 203 Standorten. An diesem Wochenende öffnen die Ateliers im Süden der Stadt am Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Infos unter www.kunstpunkte.de.

Zirkus Der Circus Florida gastiert auf dem Staufenplatz. Samstag beginnt die Vorstellung um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Weitere Informationen telefonisch unter 0176 72281900.

Sommerfest Anlässlich des 273. Geburtstags von Goethe lädt das Goethe-Museum am Sonntag ab 12 Uhr zum Sommerfest im Schloss Jägerhof, Jacobistraße 2, ein. Auf die Besucher wartet ein Programm aus Kunst, Musik und Literatur. Zudem wird es eine Lesung, einen Vortrag mit dem Titel „Goethe und der Wein“ und die Eröffnung der Ausstellung „Goethes ‚jüngerer Bruder‘: Karl Philipp Moritz“ geben.

Campfire-Festival Das größte deutsche Open-Air-Festival zum Thema Medien findet diesen Samstag statt. Inmitten einer Zeltstadt am Platz des Landtages wird ab 10 Uhr über alle medien-relevanten Themen wie Klima, Politik oder Digitalisierung gesprochen in Diskussionen, Lesungen und Reporterslams. Das Programm sowie weitere Informationen auf www.campfirefestival2022.sched.com.

Toy-Piano-Festival Das Düsseldorfer Toy-Piano-Festival feiert Heinrich Heines 225. Geburtstag. Ein Fest voller Musik und geschichtlichen Eindrücken erwartet die Besucher am Samstag ab 15 Uhr im Palais Wittgenstein, Bilker Straße 7-9. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Anmeldungen telefonisch unter 8995571. Weitere Informationen unter www.duesseldorf.de/heineinstitut.

Caravan-Salon Camper-Fans aufgepasst! Der Caravan-Salon findet wieder in Düsseldorf statt. Die Besucher der Messe können hier Reisemobile, Caravans und Campervans entdecken, vergleichen und kaufen. Die Messe hat Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Programm und weitere Informationen unter www.caravan-salon.de.

Straßenfest Das Kulturzentrum Zakk feiert sein Straßenfest! Am Sonntag ab 11 Uhr stehen auf der Fichten- und der Pinienstraße zahlreiche Trödelstände. Im Biergarten vom Zakk, Fichtenstraße 40, treten sechs Bands auf, Besucher können sich auf Ausstellungen, Führungen und Konzerte freuen und angekündigt sind viele Aktionen für Kinder sowie ein großes Angebot an Speisen und Getränken.

Museum Die Ausstellung „Unser Land. 75 Jahre Nordrhein-Westfalen“ endet dieses Wochenende. Bis Sonntag können sich die Besucher des Hauses der Geschichte NRW im Behrensbau, Mannesmannufer 2, die Ausstellung ansehen und Führungen, Kinderworkshops und musikalische Beiträge genießen. Samstag und Sonntag hat das Haus der Geschichte von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Schauspielhaus Im Schauspielhaus wird das 100-jährige Jubiläum der Düsseldorfer Volksbühne und Kultur am Rhein gefeiert. Das Symposium findet im Foyer des Schauspielhauses, Gustaf-Gründgens-Platz 1, am Samstag von 11 bis 13 Uhr statt.