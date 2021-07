Tipps für das Wochenende 24. und 25. Juli : Wochenende!

Falkner Volker Walter mit einem Hochlandbussard. Er ist zu Gast im Schlospark Heltorf. Foto: Thomas Hennig

Düsseldorf Viele Freizeitaktivitäten sind in Düsseldorf wieder möglich. Die Bandbreite ist groß, reicht von Kinderfest bis hin zu Literaturveranstaltungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Open-Air-Kino Filme unter dem Sternenhimmel schauen ist im Alltours-Kino im Rheinpark am Robert-Lehr-Ufer möglich. Am Samstag wird dort das starbesetzte Justizdrama „Der Mauretanier“ gezeigt. Am Sonntag ist „Ich bin dein Mensch“ der Regisseurin Maria Schrader zu sehen. Einlass und Bewirtung ist jeweils ab 19 Uhr, Filmbeginn ca. 21.50 Uhr. Infos und Tickets unter www.alltours-kino.de.

Ulmenmarkt Auf der Fläche hinter dem Blumengroßmarkt und unter einem Glasdach findet am Samstag von 15 bis 20 Uhr der Ulmenmarkt statt. Geboten werden unter anderem Antiquitäten, Trödel, Designgegenstände, Pflanzen und Essen und Trinken für daheim oder für den Direktverzehr vor Ort. Diesmal ist ein Korbmacher zu Gast und ab 16 Uhr sorgt die Livemusik von „A Soul Supreme“ für Stimmung.

Shopping Day Am Samstag startet der Düsseldorfer Shopping Day in der Innenstadt, im Lorettoviertel, in Flingern und Pempelfort. Dort werden zahlreiche Aktionen rund um das Thema Mode geboten. Dazu gehören Modenschauen und Make-up-Beratung. Zudem haben viele Gechäfte bis 22 Uhr geöffnet. Infos unter fashion-net-duesseldorf.de.

Open Air Zauberei Das Theater Takelgarn hat seine Freilichtbühne auf der Engländerwiese im Nordpark an der Kaiserswerther Strasse 380 aufgebaut. Am Samstag wird dort um 19.30 Uhr Zauberkunst mit Witz, Poesie und vielen magischen Momenten von Alexander Merk präsentiert. Am Sonntag erwartet die Zuschauer um 18 Uhr eine Comedy Magic Show mit den „Magieren 3.0“.

Live-Musik Am Samstag wird das erste Live-Konzert des Jahres im Weltkunstzimmer stattfinden: Dann stehen die Gewinnerband der Bandprofessionalisierung 2021 der Stadt Düsseldorf „Carpet Waves“ und der Publikumsliebling „Cosmic Marauder“ vom „Musiker für Musiker- Festival“ zusammen auf einer Bühne. Beginn ist um 18 Uhr an der Ronsdorfer Straße 77a.

Heimatland Der Biergarten Heimatland auf einem Privatgrundstück am Gantenbergweg in Flehe bietet wieder Open-Air-Feeling und Musik. Am Samstag ist dort ab 20 Uhr „The Fantastic Company“ zu Gast und am Sonntag spielt dort ab 18 Uhr „Kasalla“. Weitere Infos unter www.heimatland-duesseldorf.de.

Trödeln Schnäppchenjäger können am Samstag wieder den großen Flohmarkt am Aachener Platz besuchen und dort stöbern und feilschen, Neben Antiquitäten und Trödel werden auch Waren des täglichen Bedarfs angeboten. Zudem gibt es mehrere Gastronomie-Angebote für eine anschließende Stärkung.

Marktschreier Die Händlergemeinschaft vom Carlsplatz hat kurzfristig für Samstag die Charity-Versteigerung Markthelfer“ für die Opfer des Hochwassers ins Leben gerufen. Zwischen 10 und 14 Uhr werden Produkte des Marktes von einem Marktschreier für den guten Zweck versteigert. Die ersteigerte Gesamtsumme wird von der Händlergemeinschaft Carlsplatz noch einmal verdoppelt.

Puppenspiel in Unterbach Mit der Geschichte „Kasper warnt! Gehe nie mit Fremden mit“ gastiert Josef Tränklers Puppenbühne auf dem Schützenplatz an der Gerresheimer Landstraße. Zu sehen ist das Stück Samstag und Sonntag um 11 und 15 Uhr. Karten können bestellt werden unter Telefon 0177 5516301.

Greifvogelschau Im Park von Schloss Heltorf, Eingang Am Froschenteich, gastiert der Berufsfalkner Volker Walter, der bei seiner Greifvogelschau „Könige der Lüfte“ verschiedene Vögel und ihre Jagd- und Lebensweise vorstellt. Zu sehen ist die Show samstags und sonntags um 11 und 16 Uhr. Weitere Infos stehen online unter www.forst-graf-spee.de.

Kinderfest Am Sonntag findet von 11 bis 18 Uhr ein Fest für Kinder rund um den Biergarten an der Galopprennbahn statt. Kleine Besucher können sich auf Kinderkarussel, Ponyreiten, Torwandschießen und Trampolinspringen freuen. Charlie Martin präsentiert um 13 und 14.30 Uhr eine kindgerechte Zaubershow (Eintritt fünf Euro).

Literatur Am Sonntag wird im Zakk-Biergarten um 20 Uhr Literatur geboten. Dann liest Thorsten Nagelschmidt aus seinem großen Gesellschaftsroman „Arbeit“ vor. Darin hat er über all jene geschrieben, die nachts wach sind und ihren Job erledigen, während Studenten und Touristen feiern. Temporeich erzählt Nagelschmidt von zwölf Stunden am Rande des Berliner Ausgehbetriebs.

Chillen Der Zoopark am Brehmplatz wird am Sonntag von 12 bis 18 Uhr der Treffpunkt für alle Parklife-Fans. Es gibt Musik von DJs, Aktionen für Kinder und Erwachsene sowie Streetfood. Der Eintritt ist kostenlos. Getränke sollten aber dort gekauft werden, um Parklife zu finanzieren.