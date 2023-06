Freizeittipps für das Wochenende Am Wochenende wird in Düsseldorf viel gefeiert

Show Das Apollo Varieté, Apollo-Platz 1, bietet am gesamten Wochenende Vorführungen zum Thema „Fiesta Mexicana“ an. Es werden die farbenfrohen und temperamentvollen Seiten Mexikos mit artistischen und gesanglichen Darbietungen präsentiert. Am Freitag startet die Aufführung um 20 Uhr, am Samstag um 16 und 20 Uhr, am Sonntag um 14 und 18 Uhr.