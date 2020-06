Freizeit in Düsseldorf : Wochenende!

Sport im Park findet am Landtag statt. Foto: Stadt Düsseldorf/Malte Krudewig

Düsseldorf Das gute Wetter dürfte viele Menschen ins Freie locken. Dafür gibt es einige Angebote in der Stadt. So haben die Freibäder geöffnet und in den Parks wird wieder gemeinsam Sport getrieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

In der Stadt nehmen immer mehr Kultur- und Freizeiteinrichtungen ihre Arbeit wieder auf. Oftmals gibt es aber eine begrenzte Besucherzahl oder eine Anmeldung ist notwendig. Deshalb ist es ratsam, sich vorher über die Regeln zu erkundigen. Eine Auswahl:

Sport Sich gemeinsam sportlich zu betätigen, ist wieder erlaubt. Sport im Park lädt beispielsweise für Samstag um 10 Uhr im Hofgarten am NRW Forum zu einem intensiven Fitnesstraining ein. Und sonntags wird um 11 Uhr Yoga-Fitness auf der Bürgerwiese am Landtag ausgeübt. Zudem locken bei diesem guten Wetter die Freibäder.

Am Samstag wird am Rheinufer Düsseldorfs erster „Pop-Up-Radweg“ eröffnet. Zwischen Oberkasseler Brücke und Messe können die Radler dann drei Kilometer ungestört fahren.

Film Die Kinos sind wieder geöffnet, dennoch bieten auch noch die beiden Autokinos in Düsseldorf ein Programm. „Jumanji 2 – The next level“ ist Samstag um 22.10 Uhr im Kino auf dem P1 Messeparkplatz, Stockumer Höfe 200, zu sehen. Am Sonntag wird dort zur gleichen Zeit „Mamma Mia“ gezeigt. „Dirty Dancing“ steht Samstag um 22.15 Uhr im Autokino an der Heltorfer Straße 5 auf dem Programm. Am Sonntag wird dort „John Wick 3“ gezeigt.

Kultur Die meisten Museen der Stadt haben wieder geöffnet. Am Sonntag findet in der Kunsthalle, Grabbeplatz 4, der Familientag statt. Der Eintritt ist dann von 11 bis 18 Uhr frei. Zwischen 11.30 und 14.30 Uhr stehen Kunstvermittler bereit und beantworten Fragen zu den Werken.

Gastro Street Food wird wieder im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134 das gesamte Wochenende über zu genießen sein. Vor allem lokale und regionale Anbieter bereiten ihre Speisen und Getränke frisch vor den Augen der Gäste zu. Öffnungszeiten sind von 12 bis 21 Uhr.