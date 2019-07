Freizeit in Düsseldorf : Kultur für Kurzentschlossene

Das Schauspiel „Ein Blick von der Brücke“ ist im Central zu sehen. Foto: Thomas Aurin

Düsseldorf Ballett-Talente in der Oper, Drama im Central-Schauspielhaus, Gespenster im FFT Juta: Tipps für einige Veranstaltungen in dieser Woche.

Heine Haus In ihrem neuen Roman erzählt Karen Duve realistisch und mit trockenem Humor von der Liebes- und Lebenskatastrophe der Annette von Droste-Hülshof. Erst 23 Jahre alt, störrisch und vorlaut war sie und so das schwarze Schaf, das nicht in ihre adlige Verwandtschaft passt. Karen Duve lebt in der Märkischen Schweiz. Ihre Bücher wurden vielfach übersetzt und mit Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erhielt Duve für „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ den Düsseldorfer Literaturpreis. Morgen ist die Autorin im Heine-Haus zu Gast und liest aus ihrem Buch vor.

Theater Takelgarn Heinz Allein, die Kultfigur aus den Neuss-Düsseldorfer Stunkshows, nimmt in seinem Solo „Heinz klärt auf“ den Zuschauer mit in seine Welt. Diesmal geht es um Heinzis Stammkneipe „Der Schluckspecht“, in der Wirt Klaus leblos hinterm Tresen liegt. Dumm gelaufen – doch mit rheinischen Lebensweisheiten, viel Musik und unnachahmlich kriminalistischem Gespür versucht der Mann, den Fall zu lösen. Die Vorstellung ist zu sehen am Donnerstag, 20 Uhr.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Heine Haus Bolkerstraße 53, Telefon 0211 20054294,

www.heinehaus.de Takelgarn Theater Philipp-Reis-Straße 10,

www.takelgarn.de Oper am Rhein Heinrich-Heine-Allee 16a,

www.operamrhein.de Central Schauspielhaus Worringer Straße 140, www.dhaus.de Juta – Forum Freies Theater Kasernenstraße 6,

www.forum-freies-theater.de Konzerthaus Tonhalle Ehrenhof 1, Telefon 0211 91387 538 www.tonhalle.de

Oper Young Moves Zum Abschluss der Saison übernimmt der choreographische Nachwuchs des Balletts am Rhein die Programmgestaltung: Zum letzten Mal in der Direktionszeit von Martin Schläpfer und Remus Sucheana gibt „Young Moves“ Tänzern der Compagnie Raum, eigene Stücke zu erarbeiten und dem Publikum vorzustellen. Für vier Neukreationen (Dauer jeweils 20 Minuten) öffnet sich am Freitag um 19.30 Uhr der Vorhang im Opernhaus. Es stellen sich vor: Brice Asnar mit „As it leaves…“, Helen Clare Kinney mit „Unqualified“, Michael Foster mit „Opus 29“ und So-Yeon Kim mit „Rococo Variations“.

Central Schauspielhaus Im Hafenviertel New York erkämpft sich der Einwanderer Eddie jeden Tag ein bescheidenes Leben. Sein Lichtblick: seine verwaiste Nichte Catherine, für die er eine uneingestandene Liebe hegt. Die Situation entgleist, als sich ein anderer Mann in Catherine verliebt. Das sozialkritische Drama „Ein Blick von der Brücke“ von Arthur Miller ist am Freitag, 19.30 Uhr, im Central zu sehen.