Freizeit in Düsseldorf: Wochenende!

Freizeit in Düsseldorf

Zum Fortuna-Renntag am Sonntag werden mehr als 10.000 Besucher erwartet. Foto: Christoph Goettert (goet)/Göttert, Christoph (goet)

Viele Freizeitradler warten auf den Frühling, um endlich auf ihren Drahtesel zu steigen. Aber das Wetter spielt noch nicht so richtig mit. Gut, dass es die Cyclingworld gibt. Hier weitere Aktionen am Wochenende und die besten Tipps.

Fahrrad-Messe Die Cyclingworld Düsseldorf verwandelt das Areal Böhler an der Hansaallee heute und morgen in ein Paradies für Design und Innovationen rund um das Thema Fahrrad und E-Bike. Die erwarteten Zahlen von mehr als 400 Marken, etwa 300 Aussteller und bis zu 20.000 Besucher sprechen eine deutliche Sprache. Die Messe ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Fundsachenversteigerung Spontane Sammler und Neugierige können heute ins Maritim-Hotel am Flughafen gehen. Um 11 Uhr findet dort wieder eine Koffer- und Fundsachenversteigerung statt. Versteigert werden etwa 150 Fundstücke. Auktionator sind Fortuna Düsseldorf und DEG-Stadionsprecher André Scheidt.

Food-Festival Einen Streifzug durch die asiatische Küche von A wie Austernsoße über S wie Sushi bis hin zu Z wie Zitronengras gibt es heute und morgen beim Asia Street Food Festival im Boui Boui Bilk. Die zahlreichen Aussteller, Food-Trucks und Buden bieten eine riesige Auswahl an fernöstlichen Köstlichkeiten wie Sommerrollen, Papaya-Salat oder Ente nach Kanton Art. Die Stäbchen schwingen können die Besucher heute und morgen von 11 bis 21 Uhr nach einem Eintritt von drei Euro an der Suitbertusstraße 149.

Möbeldesign Unter dem Titel „Wohnhaft in Düsseldorf – Möbel trifft Fotografie“ zeigen Künstler heute und morgen ein Möbelstück, das sie im thematischen Bezug zu Düsseldorf entworfen haben und zusammen mit einem Profi-Fotografen in Szene setzen. Somit soll ein spannendes Wechselspiel zweier Disziplinen entstehen. Ziel ist, die Stadt wieder als Design-Standort zu etablieren. Ausstellungsort ist die Alte Kämmerei am Marktplatz 5-6. Öffnungszeiten sind heute, 12 bis 22 Uhr, und morgen, 12 bis 18 Uhr.