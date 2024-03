Freizeit in Düsseldorf Wochentipps – von Fortuna bis Forschung

Talk Im zakk, Fichtenstraße 40, ist „Von wegen Sokrates – Philosophisches Café“ zu Gast. Der studierte Philosoph Jost Guido Freese lädt alle ein, die selbst über das Sein in der Welt nachdenken und sich austauschen möchten. Die Teilnahme ist kostenlos. Beginn ist um 19 Uhr und um Anmeldung via Mail an wortundbuehne@zakk.de wird gebeten.