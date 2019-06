Freibäder in Düsseldorf : Nirgendwo schwimmt es sich so schön wie unter freiem Himmel

Düsseldorf In einer Woche ist Sommeranfang – ab ins Freibad! Ob Sportler, Familien, Spaß- oder Nacktbader: Für jeden ist in Düsseldorf etwas dabei. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Zugegeben: Zwei Möglichkeiten, komfortabel im Freien schwimmen zu gehen, fehlen den Düsseldorfern in diesem Jahr. Das Freibad in Benrath und das Allwetterbad in Flingern werden beide neu gebaut. Trotzdem besteht kein Mangel an gesicherten Schwimm- und Bademöglichkeiten. Die Bädergesellschaft bietet mit dem Strandbad Lörick und dem Rheinbad zwei Freiluft-Schwimmangebote. Die Bade- und Liegeangebote in den Außenbereichen des Familienbades Niederheid und beim Freizeitbad Düsselstrand sind „Wasserspielplätze für Freiluftfanatiker“. Für naturverbundenere Charaktere lohnt sich der Ausflug an den Unterbacher See. Am Nord- und am Südufer gibt es jeweils ein Strandbad. Die beiden Strandbäder sind die einzigen zugelassenen Badestellen in einem Gewässer im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf. Und in Kaiserswerth lockt das Freibad die Düsseldorfer ins kühle Nass. Hier ein Überblick.