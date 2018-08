Freibäder in Düsseldorf: Preise, Öffnungszeiten, Ausstattung

Strandbad Lörick

Wer ins Freibad möchte, wird sich in diesem Sommer vielleicht nicht unbedingt für das Strandbad Lörick entscheiden. Grund: Das große 50-Meter-Becken ist nicht nutzbar, es wird modernisiert. Badegäste können lediglich das 33-Meter-Becken und die beiden Kinderbecken nutzen. Was zunächst unattraktiv klingt, ist für jene, die nur planschen und es ruhig haben wollen, ein wahrer Segen: Im Strandbad Lörick ist es dieser Tage nicht überfüllt, die Wassertemperatur im kleinen Becken ist herrlich erfrischend und bei den Schattenplätzchen auf der Liegewiese hat man freie Auswahl. Das Bad ist quasi ein Geheimtipp – und dank Baustellentarif ist der Besuch in diesem Sommer ein kostengünstiges Vergnügen.

Adresse und Anfahrt Niederkasseler Deich 285 in 40547 Düsseldorf. Das Strandbad liegt am Deich in Lörick, am besten ist es mit dem Auto erreichbar. Wer nicht mit dem Auto anreist, kann die Buslinie 833 bis zur Haltestelle „Strandbad Lörick“ nutzen oder mit dem Fahrrad fahren – Stellplätze gibt es genügend am Bad. Und auch mehrere Eddy-Roller der Stadtwerke haben wir bei unserem Besuch am Deich gesichtet.

Parken Es gibt einen Parkplatz, der von der Düsseldorfer Bädergesellschaft bewirtschaftet wird, zwei Stunden parken kosten einen Euro, vier Stunden zwei Euro und bis zu zwölf Stunden kosten drei Euro. Pluspunkt: Badegäste erhalten nach Vorlage der Quittung des Parkscheins den Preis fürs Parken ab zwei Stunden erstattet (man zahlt also maximal einen Euro beim Besuch). Nachteil: Bezahlen kann man am Parkscheinautomaten nur mit Kleingeld. Davon sollte man also genug bereithalten.

Öffnungszeiten Derzeit öffnet das Bad montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Das kann sich witterungsbedingt aber ändern: Einen Überblick über die Öffnungszeiten für die nächsten Tage gibt es unter www.baeder-duesseldorf.de. Infos zum Bad gibt es auch unter der Telefonnummer 95745900.

Preise Wegen der Sanierung des großen Beckens gilt in diesem Sommer ein Baustellentarif: Erwachsene zahlen vier Euro, ermäßigt (zum Beispiel für Kinder, Schüler, Azubis und Studenten) zahlt man 2,50 Euro. Kinder unter 4 Jahren zahlen keinen Eintritt, Geburtstagskinder und Begleitpersonen schwerbehinderter Besucher ebenfalls nicht.