Erstes städtisches Bad öffnet Die Freibadsaison in Düsseldorf beginnt

Die Bädergesellschaft empfiehlt den Erwerb eines Onlinetickets unter shop.baeder-duesseldorf.de. Damit sind neben dem günstigen Preis noch weitere Vorteile verbunden. So müssen Badegäste mit einem online erworbenen Ticket nicht an der Kasse anstehen, sie können direkt durch das Drehkreuz ins Bad gehen. Zudem erwirbt man mit einem Online-Ticket einen garantierten Einlass ins Bad, was an heißen Tagen besonders interessant sein dürfte.