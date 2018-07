Freibad-Test in Düsseldorf: "Flossen weg" in Kaiserswerth

Düsseldorf Fünf Freibäder stehen den Düsseldorfern im Supersommer 2018 zur Verfügung. Wir testen sie auf Ausstattung, Atmosphäre, Gastro-Angebot und vieles mehr. Folge 1: Klein, aber fein – das Kaiserswerther Freibad.

Man merkt es schon am Namen „Flossen weg“: Das Freibad in Kaiserswerth wird mit einem Augenzwinkern betrieben – und zwar von einem Verein, dessen Mitglieder sich teils schon seit Jahrzehnten um die Anlage kümmern. Als Besucher merkt man die Liebe zum Detail an Atmosphäre und Ausstattung. Selbst Teile des Bads, die schon etwas in die Jahre gekommen sind, wirken gepflegt.