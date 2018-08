Freibad-Test in Düsseldorf: Das Rheinbad in Stockum

Düsseldorf Fünf Freibäder stehen den Düsseldorfern im Supersommer 2018 zur Verfügung. Wir testen sie auf Ausstattung, Atmosphäre, Gastro-Angebot und vieles mehr. Folge 5: ein Schwimmbad zwischen Arena und Messehallen - das Rheinbad in Stockum.

Öffnungszeiten Bei Sonne öffnet das Bad werktags um 8, am Wochenende und an Feiertagen um 9 Uhr. Schluss ist um 20 Uhr. Aktuell ist das Wetter so gut, dass es sogar noch früher aufmacht: wochentags um 6, am Wochenende um 8 Uhr. Bei mäßigem Wetter ist das Bad unter der Woche nur für Frühschwimmer von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am Wochenende von 9 bis 12 Uhr.