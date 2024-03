Düsseldorf wird „Petit Paris“ Alle wichtigen Infos rund um das Frankreichfest

Zum 22. Mal wird das Frankreichfest 2024 in Düsseldorf veranstaltet – in diesem Jahr an dem Wochenende 26. bis 28. Juli. Das Fest der deutsch-französischen Freundschaft ist laut Destination Düsseldorf (DD) das größte seiner Art in Deutschland und findet erneut rund um das Rathaus statt. Wegen der Fußball-Europameisterschaft findet das Frankreichfest diesmal etwas später im Jahr statt. Ab 2025 will man dann zum angestammten Termin im Juni zurückkehren.