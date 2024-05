Relegation beim Public Viewing Hier können Fans die Fortuna am Donnerstag gemeinsam anfeuern

Mit Platz drei in der zweiten Liga wurde der Relegationsplatz erobert und das bedeutet, es stehen noch zwei Spiele aus. Am Donnerstag das Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum und am Montag dann das Rückspiel in der Merkur Spiel-Arena. Beide Spiele sind längst ausverkauft, für Fans ohne Karte bleibt da nur noch Public Viewing. Im Folgenden eine Auswahl von Läden in Düsseldorf, in denen das Hinspiel am Donnerstag (Anpfiff 20.30 Uhr) geschaut werden kann: