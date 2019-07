Essen in Düsseldorf : Gut essen mit dem Himmel als Dach

Essen in Düsseldorf

Düsseldorf Im Sommer schmecken Essen und Getränke auf Terrassen besonders gut. Hier sechs Lokale mit einer schönen Außengastronomie.

L’Auberge St. Honoré Aus der einstigen Dorfschänke in Niederkassel ist ein wunderschönes französisches Restaurant geworden, das im Winter nach Umbauarbeiten eröffnete. Jetzt ist auch die Terrasse fertig. Unter alten Bäumen und an einem plätschernden Brunnen können die Gäste französische Weine genießen und auch Bier trinken. Dazu gibt es eine klassische Bistro-Küche, ein paar Häppchen wie die Käseplatte oder den Salat mit gratiniertem Ziegenkäse. Besonders empfehlenswert: Zitronentarte.

Lupo Bilk Etwas eingekesselt wirkt die Trattoria in Bilk schon an der Friedrichstraße Ecke Bachstraße. Aber der Eindruck täuscht: Der Gastraum vom Lupo ist angenehm geräumig, hell und einladend – aber die Terrasse ist noch schöner. Umgeben von alten Mauern und überdacht von drei großen Bäumen gibt es auf etwa 100 Quadratmetern mehrere unterschiedlich große Tische für etwa 50 Gäste. Sie lassen sich die extrem gute Pizza schmecken oder eines der anderen köstlichen Gerichte der italienischen Küche. Dazu ein Vino oder ein Glas hausgemachten Früchtetee – wunderbar.

L‘Osteria Theodorstraße 194, Mo.-Sa. 11-24 Uhr, So. 12-23 Uhr

Askitis Herderstraße 73, Di.- Sa., 18-24 Uhr, So. 12-23 Uhr

Tino’s Bar Königsallee 58, Mo. bis Do. 10-2 Uhr, Fr. und Sa. 10-3 Uhr

Di.-Fr., 12-14.30 und 18-22.30 Uhr, Sa. 17-22.30 Uhr, So. 13-21 Uhr

L’Auberge St. Honoré Alt-Niederkassel 49, täglich 17.30-23 Uhr; So. 12-23 Uhr

Tino’s Bar Auf der ruhigen Seite der Königsallee hat sich Tino’s Bar gut etabliert. Der neue Inhaber Mehmet Sünme hat das Lokal kürzlich um einen Außenbereich erweitert. Die Lounge mit neuem Holzboden ist überdacht, der Blick auf die Einkaufsstraße und Kö-Graben so gut wie einmalig. Etwa 80 Gäste können sich nun Köstlichkeiten wie Vitello Tonnato, Entrecote oder Dorade munden lassen – bei einem Glas Champagner, versteht sich. Viele Abende sollen durch live gespielte Piano-Musik noch schöner werden. Mehr Düsseldorfer Chic geht kaum.

Askitis Hinter dem großen zweigeteilten Raum des griechischen Restaurants an der Herderstraße befinden sich eine riesige Terrasse und ein Wintergarten mit 60 Plätzen. Dort kann der Gast bei schönem Wetter griechische Klassiker und mediterrane Besonderheiten probieren. Vor allem Fischfreunde kommen auf ihre Kosten. Aber auch an den Mezedes, den kleinen Appetithappen, kann man die Vielfalt der griechischen Küche genießen. Für Weinliebhaber gibt es mehr als 100 nicht alltägliche Tropfen aus Griechenland.

L’Osteria Überraschend idyllisch sitzt man auf der großen Terrasse der L’Osteria, obwohl das Restaurant mitten in einem Dienstleistungs- und Gewerbegebiet gegenüber vom ISS Dome liegt. Hecken, die noch im Wachstum sind, schirmen bereits jetzt den Außenbereich von der Straße ab. Blühender Oleander, Jasmin und 100 Jahre alte Olivenbäume sorgen für südländisches Flair. Die Gäste können an rustikalen Holztischen unter roten Sonnenschirmen Platz nehmen und die riesigen Pizzen, das Markenzeichen der L’Osteria, verputzen oder andere mediterrane Speisen genießen. Für Kinder gibt es einen kleinen Spielplatz, für die Eltern einige Liegestühle und für alle auch noch am Abend viel Sonne.