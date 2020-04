Gastronomie in Düsseldorf: Sternekoch Volker Drkosch : Bolognese vom Sternekoch

Düsseldorf Die Restaurants sind zwar geschlossen, doch auf feines Essen muss man deshalb nicht verzichten. Viele Köche liefern aus. Und einige geben die Rezepte ihrer Lieblingsgerichte zum Nachkochen preis.

Seit elf Jahren lebt und kocht er in Düsseldorf, war Patron des legendären, inzwischen geschlossenen Victorian, ehe er sich vor knapp vier Jahren an der Gerresheimer Straße mit einem kleinen Restaurant selbstständig machte: Bread & Roses. Doch schon nach wenigen Monaten, inzwischen mit Michelin-Stern gekürt, hat er aus markenrechtlichen Gründen den Namen ändern müssen. Seitdem nennt Drkosch sein Restaurant Dr. Kosch und ist vor zwei Jahren an die Roßstraße gezogen. Umami Bolognese nennt er sein Lieblingsrezept. „Umami“ stammt aus aus dem Japanischen und ist so etwas wie der fünfte Geschmackssinn. Übersetzt heißt es so viel wie köstlich, dank eines natürlichen Geschmacksverstärkers macht es Süßes, Saures, Salziges und Bitteres noch intensiver. „Es ist ein natürliches Glutamat, das im Kombu-Extrakt, den es im Asia-Laden gibt, vorkommt“, sagt Drkosch. Eine Algen-Art, die wie Parmesan und Tomaten, Gerichte intensiver schmecken lässt. Dieses natürliche Glutamat kommt in vielen Lebensmitteln vor. Man müsse sie nur nutzen“, sagt er. „Deswegen essen Kinder auch so gerne Nudeln mit Tomaten-Soße.“