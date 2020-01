Filmtipps zum Wochenende : „Wozzek“ live aus der Oper New York

„Wozzeck“ wird in New York aufgeführt, ist aber live in Düsseldorf zu sehen. Foto: Ruth Walz

Düsseldorf Afrika, Japan oder eine Oper in New York? Die Düsseldorfer Kinos haben ein breit gefächertes Angebot. Hier einige Tipps fürs Wochenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Wozzek Der Digitalisierung ist zu danken, denn durch diese Technik ist es möglich, dass Düsseldorfer Kinobesucher live zusehen, wenn in Opernhäusern anderer Länder eine Vorführung stattfindet. So wie am Samstag: Opern-Sänger Peter Mattei und Elza van den Heever stehen in der New Yorker Metropolitan Opera auf der Bühne. Gespielt wird „Wozzek“ vom Komponisten Alban Berg. Das expressionistische Werk ist eine Neuinszenierung vom südafrikanischen Künstler William Kentridge. Das Filmkunstkino Atelier schaltet sich via Satellit live in die Aufführung und überträgt sie auf die Leinwand. Karten kosten 28 Euro (Samstag, 19 Uhr).

Reisedokumentation Eine filmische Reise nach Ostafrika gibt es am Sonntag im Bambi-Filmkunstkino. Der Kinofilm zeigt eine 8.000 Kilometer lange Tour vom Hochland Kenias, durch Uganda und die Tierparadiese Tansanias bis zur Gewürzinsel Sansibar und in das Samburu National Reserve, dessen trockene Landschaft mit ihrem rötlichen Schimmer an die Weiten Namibias erinnert. Antilopen, Zebras und Leo­parden sind zu sehen. Interessant sind auch die Bilder vom Volk der Samburu, deren Mitglieder farbenprächtige Gewänder tragen und als nomadische Viehzüchter leben. Die Kamera führt weiter zum mächtigen Mount Kenya und in das Sweetwater Game Reserve. Auch der von zahlreichen Flamingos und vielen anderen Wasservögeln bevölkerte Lake Nakuru Nationalpark ist in der Filmdokumentation zu sehen (Sonntag, 12 Uhr).

Info Die Adressen aller Kinos in Düsseldorf Atelier Graf-Adolf-Straße 47, Stadtmitte Bambi Klosterstr. 78, Stadtmitte Black Box im Filmmuseum Schulstraße 4, Carlstadt Cinema Schneider-Wibbel-Gasse 5 / Altstadt Cinestar Hansaallee 245 / Oberkassel Metropol Brunnenstraße 20 / Bilk Souterrain Dominikanerstraße 4 / Oberkassel UCI Hammer Straße 29-31, Medienhafen UFA Worringer Straße 14

Japanische Filmtage Mit der Europa-Premiere von „The Peers: Connecting the People“ startet heute im Black-Box-Kino eine Serie mit Filmen aus Japan. Das Programm reicht von Klassikern von Akira Kurosawa und Seijun Suzuki bis zu aktuellen Produktionen. Es umfasst Genres wie Drama, Detektivgeschichten, Coming-of-Age-Filme sowie Komödien ebenso wie Spielfilme und Dokumentationen. Anlässlich der diesjährigen Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Tokio widmen sich die Filmtage der japanischen Hauptstadt und dem Thema Sport. Einige Filmvorstellungen werden durch Vorträge, kulturelle und sportliche Vorführungen ergänzt. Alle Filme werden, sofern nicht anders angegeben, in der japanischen Originalfassung mit deutschen oder englischen Untertiteln gezeigt. Der Eintritt ist jeweils frei. An den Sonntagen 12. und 19. Januar bietet der japanische Food Truck Dontak vor dem Filmmuseum warme Snacks an.

Vier zauberhafte Schwestern Die Schwestern Flame (Laila Padotzke), Marina (Hedda Erlebach), Flora (Lilith Julie Johna) und Sky (Leonore von Berg) verfügen über magische Fähigkeiten: Jede von ihnen beherrscht eines der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft. Ihre Zauberkräfte brauchen die Mädels, als eines Tages eine böse Frau (Katja Riemann) auftaucht. Wie die Geschichte weitergeht, zeigt der Abenteuerfilm „Vier zauberhafte Schwestern“, der auf der Bestseller-Mädchenbuchreihe „Sprite Sisters“ von Sheridan Winn basiert (Ufa, UCI, Cinestar).