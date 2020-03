Freizeit : Lotte lässt die Hochzeit sausen

Doch keine Ehe: Lotte haut ab und sorgt damit für einen großen Kino-Spaß. Foto: 2020 Constantin Film Verleih / Stefan Erhard

Düsseldorf Ein Gruselfilm der Extraklasse, Berliner Geschichten und das neue Werk von Clint Eastwood: Dies sind die Filme für ein Wochenende im Kino.

Der Fall Richard Jewell Kino-Veteran Clint Eastwood führte Regie für diesen spannenden Film: „Da ist eine Bombe im Centennial Park. Ihr habt noch 30 Minuten!“ Mit diesen Worten alarmiert Wachmann Richard Jewell (Paul Walter Hauser) die Behörden, als er am Rande der olympischen Spiele von Atlanta 1996 eine Bombe findet. Danach hilft er bei der Evakuierung von Passanten. Er wird als Held gefeiert, doch bald dreht sich der Wind. Wusste Jewell von der Bombe, weil er sie selbst platziert hat? Journalisten wie die übereifrige Kathy Scruggs (Olivia Wilde) prägen mit ihren Schlagzeilen bald das Bild des vermeintlichen Bombenlegers. Der Anwalt Watson Bryant (Sam Rockwell) sieht sich bald bei seinem Versuch, Jewells Unschuld zu beweisen, einem Kampf gegen Windmühlen ausgesetzt. „Der Fall Richard Jewell“ ist ein fesselndes Drama um Wahrheit, Lüge und Meinungsmacher – und damit ein Spiegel der Gegenwart.

Siberia Ein überragender Willem Dafoe spielt die Hauptrolle in diesem bewegenden Drama: Der alte Clint hat in seinem Leben schon viel erlebt, fast schon zu viel. Der gebrochene Mann will mit seinem Leben abschließen und zieht sich dafür in eine einsame Hütte in den Bergen zurück. Der Einsiedler betreibt ein kleines Café, in das sich nur selten jemand verirrt. Doch selbst in dieser Einöde fällt es Clint schwer, zur Ruhe zu kommen. An einem besonders dunklen Abend hält er es schließlich nicht mehr aus und begibt sich mithilfe seines Hundeschlittens auf eine Reise, um seine Dämonen zu bekämpfen und sich mit seinen Träumen, Erinnerungen und Visionen zu konfrontieren. „Siberia“ hatte seine Weltpremiere kürzlich auf den Filmfestspielen Berlinale.

Info Die Adressen der Düsseldorfer Kinos Black Box im Filmmuseum Schulstraße 4 Cinema Schneider-Wibbel-Gasse 5, Altstadt Atelier Graf-Adolf-Straße 47, Stadtmitte Bambi Klosterstraße 78 Cinestar Hansaallee 245, Oberkassel Metropol Brunnenstraße 20 Souterrain Dominikanerstraße 4, Oberkassel UCI Hammer Straße 29-31, Medienhafen Ufa-Palast Worringer Straße 142, Stadtmitte

Über die Unendlichkeit Eine Vielzahl kleiner Geschichten, verpackt zu einem Ganzen ist dieser Film aus Skandinavien: Ein Priester, der seinen Glauben verloren hat, wird von seinem Arzt und dessen Sprechstundenhilfe vor die Tür gesetzt, weil der Arzt noch den Bus erwischen will. In einem Bus sitzt ein weinender Mann, während die Fahrgäste um ihn herum darüber diskutieren, ob man in der Öffentlichkeit einfach so seinen Gefühlen freien Lauf lassen darf. Ein Vater ist mit seiner Tochter auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier und bindet ihr die Schuhe. Über den Ruinen des vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Köln fliegen ein Mann und eine Frau engelsgleich durch die Luft. „Über die Unendlichkeit“ ist ein filmischer Rauch mit Fragen nach der nötigen Menschlichkeit in der gegenwärtigen Gesellschaft.