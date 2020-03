Freizeit : Wagners Oper und fleißige Frauen

Düsseldorf „Der fliegende Holländer“ wird live aus New York übertragen und eine Regisseurin zeigt ihren neuen Film: die Kinotipps fürs Wochenende.

Der fliegende Holländer Einmal in der berühmten New Yorker Metropolitan Opera eine Wagner-Aufführung sehen – der Traum vieler Opern-Fans. Fast so gut sind die Live-Übertragungen, die dank digitaler Technik in den Düsseldorfer Kinos zu sehen sind. Am Samstag um 18 Uhr zum Beispiel steht auf dem Programm vom Atelier-Filmkunstkino und vom Ufa-Palast Wagners „Der fliegende Holländer“. Die Sage handelt von einem Kapitän, der durch einen Fluch dazu verdammt worden ist, bis zum jüngsten Tag mit seinem Gespensterschiff auf dem Meer umherzuirren, ohne in einen Hafen einlaufen oder Erlösung im Tod finden zu können. Es singen und spielen 15 Minuten lang Evgeny Nikitin, Anja Kampe, Franz-Josef Selig, Mihoko Fujimura und Sergey Skorokhodov in deutscher Sprache.