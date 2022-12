Japanische Filmtage in Düsseldorf Filmtage „Eyes on Japan“ zeigen vier Wochen lang Filmkunst aus Japan

2023 dreht sich bei den japanischen Filmtagen alles um die Bühnenkünste. Filme über das Filmemachen, über Theater und Musik geben Einblick in die Sicht japanischer Filmemacher auf ihr Handwerk. So wird beispielsweise der Film Doraibu Mai Kâ (engl. Drive My Car) von Ryusuke Hamaguchi gezeigt, in dem der Theaterschauspieler und Regisseur Yusuke Kafuku zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau Oto bei einem Theaterfestival in Hiroshima Tschechows „Onkel Wanja“ inszenieren soll, doch holen ihn dort die Rätsel seiner Vergangenheit ein und geben bald Einblick in dessen Ängste und Traumata, während er die junge Chauffeurin Misaki kennenlernt.