Ferienaktion in Düsseldorf : Als Affe Max im Zoo auf Fahrrädern fuhr

Düsseldorf Im Ferienprogramm der Mahn- und Gedenkstätte gibt es auch Führungen für Kinder durch den Zoopark. Dabei erfahren die Teilnehmer viel über den im Zweiten Weltkrieg zerstörten Tierpark. Es gibt noch zwei Termine im August.

Schlieck leitet die Bildungsarbeit der Mahn- und Gedenkstätte. „Wir erinnern an die Zeit des Nationalsozialismus und an die Menschen, die von den Nazis ausgegrenzt und verfolgt wurden, also auch an die Zeit, in der der Düsseldorfer Zoo zerstört wurde“, erklärt Anna Schlieck den drei jungen Zoobesucherinnen. Sie hatten sich für den Zoopark-Rundgang im Rahmen des Düsseldorfer Ferienprogramms angemeldet. Eigentlich hätten sieben Kinder ab zehn Jahren an dem Angebot teilnehmen dürfen. „Mit der Mahn- und Gedenkstätte verbinden viele Düsseldorfer aber leider kein Ferienprogramm für Kinder“, gesteht Schlieck. „Deshalb schauen nur wenige bei uns im Programm nach, was ihre Kinder in den Sommerferien machen können.“