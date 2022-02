Jeckes Feiern : „Familien open Air“ beim Karnevalsdörfchen

Düsseldorf Vom 24. bis 27. Februar verwandelt sich das Gelände an der Eckenerstraße in eine jecke Zone. Wegen der großen Nachfrage hat der Veranstalter nun neu geplant.

Mit der Idee, auf dem Parkplatz vom Tus Nord an der Eckenerstraße ein Karnevalsdörfchen zu organisieren, verbucht Martin Wilms in seiner Agentur Häzzblut einen großen Erfolg. In kurzer Zeit waren die Karten für Altweiber sowie für die Partys am Freitag und Samstag ausverkauft. Und auch die Resonanz für die Kindersitzung am Sonntag, 27. Februar, ist riesig, alle Karten sind verkauft. Nur die Herrensitzung am Sonntagmittag schwächelte ein wenig, aus diesem Grund hat Martin Wilms nun neu geplant.