Fahrradmesse Cyclingworld in Düsseldorf : Falträder, E-Bikes und viel Zubehör

Düsseldorf Immer mehr Menschen steigen aufs Rad. Passend dazu präsentiert die Cyclingworld in Düsseldorf in und vor den Hallen der Böhler-Werke auf mehr als 20.000 Quadratmetern viele Fahrradneuheiten.

Die Verkehrswende kommt in Fahrt. Immer mehr Menschen interessieren sich für das Fahrradfahren – sei es, um die notwendigen Wege im Alltag zu erledigen, in ihrer Freizeit mehr Sport zu treiben oder aber beides zusammen. Wer wissen möchte, was es auf dem Markt an Neuheiten gibt, kann am 21. und 22. März die Messe Cyclingworld besuchen. Hier die wichtigsten Informationen rund um die Messe.