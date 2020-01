Escape Rooms in Düsseldorf : Wein probieren und Rätsel lösen

Düsseldorf In den meisten Escape Rooms ist Alkohol verboten. Bei „Mission60Minutes“ kann man dagegen beim Rätseln und Knobeln auch den ein oder anderen exotischen Wein kennenlernen.

Lampen flackern, schaurige Musik und unheilvolle Schreie sind im Hintergrund zu hören und mit Blut wurden kryptische Botschaften an die Wände gemalt: Wenn man die Psychiatrie des „Mission60Minutes – Escape Room“ betritt, macht sich augenblicklich ein ungutes Gefühl in der Magengegend breit. Selbst ohne das zwielichtige Klinikpersonal möchte man in einigen Räumen nicht länger bleiben, als nötig. Hier innezuhalten, eine exotische Weinflasche zu öffnen und den Inhalt ganz in Ruhe zu probieren, kommt einem da weniger in den Sinn. Doch genau dieses Angebot machen Gábor Csanaki und sein Geschäftspartner Markus Scherer den Besuchern ihres Escape Rooms. Beim ­„Wine&Escape“ stellt man sich in einer Gruppe von bis zu acht Leuten nicht nur der Aufgabe, innerhalb von anderthalb Stunden aus einer Psychiatrie auszubrechen, sondern lernt währenddessen auch unterschiedliche Weinsorten kennen.