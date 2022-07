Stockum : Erstes Thailand-Festival startet am Wochenende

Düsseldorf Das asiatische Land steht im Mittelpunkt bei einem Zwei-Tages-Festival an der Messe. Es gibt Musik, Tanz und viel zu essen.

Der Europaplatz auf dem Messegelände wird am Wochenende zum Ort für die Musik, das Essen und die Kultur Thailands. Am Samstag beginnt das erste Düsseldorfer „Thai Kultur Festival“. „Ich möchte, dass die thailändische Kultur so authentisch wie möglich präsentiert wird“, sagt Veranstalter Rainer Kretschmann. An vielen Ständen und Garküchen bieten die Gastgeber kleine und große Speisen – mal mehr, mal weniger scharf gewürzt. Wie das Kulinarische zubereitet wird, sollen die Besucher jederzeit sehen und miterleben können, sagt Kretschmann.