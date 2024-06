„Kickin‘ Beats“ startet in Düsseldorf Internationale Musiker legen zur Fußball-EM im Theatermuseum auf

Die Fußball-Europameisterschaft beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München. Dort tritt das deutsche Nationalteam gegen Schottland an. Das erste von insgesamt fünf Spielen in Düsseldorf wird am 17. Juni ausgetragen (Österreich gegen Frankreich). Der Auftakt der „Kickin' Beats“-Reihe wird passend zum Euro-Start ebenfalls am 14. Juni gefeiert. Dann ist Musik von Silicone Soul aus Schottland zu hören. Los geht es um 17 Uhr. An den nachfolgenden Wochenenden treten bis zum 13. Juli weitere DJs auf. Sie unter anderem aus Italien, Schweden, Frankreich und der Türkei.