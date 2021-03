Einkaufen in Düsseldorf : Einkaufsstraßen erwägen Teamarbeit

Einkaufen in Düsseldorf

Düsseldorf Einige Geschäftsleute der Brunnen-, Friedrich- und Lorettostraße trafen sich online mit der IHK und den Düsseldorf Arcaden zum Erfahrungsaustausch. Von einer Zusammenarbeit könnten alle Einkaufsstraßen profitieren.

In den Düsseldorfer Stadtteilen sind mehrere Händlergemeinschaften aktiv, um ihre Viertel und Straßen mit ihren Geschäften für die Bürger attraktiv und erfolgreich zu machen. Oft arbeiten die Organisatoren ausschließlich für ihre Gruppe, auch bei den Werbegemeinschaften Friedrichstraße und Lorettostraße sowie bei den Händlern an der Brunnenstraße war das so. Das kann nun anders werden, denn Vertreter der drei Gruppen trafen sich kürzlich zu einer Online-Konferenz, um sich kennenzulernen, ihre Projekte vorzustellen und ein gemeinsames Vorgehen zu erörtern.