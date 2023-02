Neue Veranstaltungsreihe in Düsseldorf Start für neue französische Kulturreihe

Die Düsseldorfer können sich auch in diesem Jahr wieder auf das beliebte Frankreichfest freuen, das diesmal vom 30. Juni bis zum 2. Juli ein Stück Frankreich an den Rhein bringt. Die Wartezeit bis dahin können sich Frankreichfreunde verkürzen, denn in den kommenden Wochen gibt eine neue deutsch-französische Kulturreihe einen kleinen Vorgeschmack auf das französische Flair.