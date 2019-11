Eat and Style Messe Düsseldorf 2019 : Was das Festival „Eat & Style“ bietet

Beim Festival gibt es viel zu sehen, aber vor allem viel zu probieren. Foto: RP/Messeveranstalter Eat and style

Düsseldorf Am ersten Adventswochenende öffnet die Genussmesse wieder ihre Tore für Gourmets und Neugierige auf dem Areal Böhler.

Wer gutes Essen mag und viel Wert auf Qualität legt, ist bei der Eat-&-Style-Messe richtig. Die Veranstalter und Gastgeber präsentieren zwei Tage lang viele Lebensmittel, Trends aus der Gastronomie und innovative Küchenartikel. Hier einige Tipps aus dem Programm.

Wein Rot, weiß oder rosé? Ein guter Wein steht bei vielen Genießern für ein gutes Lebensgefühl. Aber die Vielfalt an verschiedenen Aromen ist groß – welche Sorte passt zu welchem Anlass und zu welchem Essen? Zwischen dutzenden Sorten, Jahrgängen und tausenden Winzern verliert so mancher Liebhaber den Überblick. Bei der Eat & Style geben Fachleute gute Tipps. Master-Sommelière Romana Echensperger etwa. Die Weinberaterin war in Spitzenrestaurants tätig und weiß, worauf es ankommt.

Info Öffnungszeiten, Adresse und Tipps für die Anfahrt Was Eat & Style, die Publikumsmesse zum Genießen, Erleben und Kaufen Wo Areal Böhler, Hansaallee 321 Anfahrt Mit der U70, U74 oder U76 bis zur Haltestelle Düsseldorf-Lörick. PKW-Parkplätze sind auf dem Areal Böhler vorhanden. Die Parkgebühr beträgt 5 Euro. Wann Samstag, 30. November, von 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 1. Dezember, 11 bis 18 Uhr Preise Ein Tagesticket kostet 16 Euro, ermäßigt für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 14 Euro. Kinder unter zwölf Jahren bekommen freien Eintritt.

Kaffee Er gilt als das Lieblingsgetränk der Deutschen, aber Kaffee ist mehr als Wasser und gemahlene Bohnen. In einer Coffee-Area können Kaffee-Freunde vieles über die aromatischen Bohnen erfahren sowie viele Sorten und Röstvarianten probieren. Was unterscheidet Sorten wie Robusta und Arabica? Was ist der Unterschied zwischen sonnengetrocknetem und gewaschenem Kaffee? Spezialisten wie zum Beispiel der zweimalige Vizeröstmeister Erik Brockholz geben Antworten.

Adventsbacken auf dem Carlsplatz Am Sonntag, den ersten Advent, wird die Ausstellungsfläche zur Weihnachtsbäckerei: Die Eat & Style präsentiert mit dem Düsseldorfer Carlsplatz-Markt diverse Köstlichkeiten und Naschereien.

Bowls und Smoothies Das Team vom Düsseldorfer Restaurant Greenkarma wird bei der Eat and Style das Trendessen des Jahres vorstellen: Bowls. Dazu können frische, in Workshops selbst gemixte, Smoothies schmecken. Um passende Stimmung aufkommen zu lassen, soll der Stand wie eine kleine grüne Insel aussehen – umrahmt von Grünpflanzen.

Stadtmenüs Aus sechs Restaurants aus Düsseldorf und Umgebung kommen Köche zur Eat & Style, um ihre Spezialitäten zu präsentieren. Aus dem King Fusion zum Beispiel kommt ein „Crunchy Salmon Sushi“ (Sushi Reis mit Avocado und Lachstatar), das Tam Tam bietet ein veganes Papaya-Mamaya mit Tofu und Erdnuss-Kokoscreme an, während die Eis-Spezialisten von Yomaro eine Bubblewaffel mit Frozen Yogurt und süßen Toppings wie Früchten, Keksen oder Karamell servieren. Preis pro Portion: fünf Euro.

Workshops An beiden Tagen der Eat & Style gibt es viele Möglichkeiten, selbst etwas zu kochen und den Köchen bei ihrer Arbeit viele Tricks abzugucken. Wie wird ein Stollen gebacken? Welche Zutaten kommen in einen Smoothie? In welchem Gerät gelingt der Lachs und welcher Wein passt zu dem Fischgericht? Es gibt viel zu lernen. Einige dieser halbstündigen Workshops sind kostenpflichtig, andere Kurse sind mit dem Eintrittspreis zur Messe Eat & Style abgedeckt.