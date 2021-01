Freizeitspaß für Familien : Düsseldorfer Märchenwochen finden digital statt

Die Märchenerzählerin Diana Drechsler wird diesmal online in die phantasievolle Welt entführen. Foto: Rani Celestine Drechsler

Düsseldorf Geboten werden viele Alternativen zu den sonst üblichen Märchen-Vorlesestunden. Dazu gehören Videos, Hörspiele, interaktive Geschichten und Bastelanleitungen.

Geschichten von sprechenden Tieren, unglaublichen Zaubereien, bösen Stiefmüttern, starken Mädchen und mutigen Jungen, Feen und verwunschenen Prinzen werden immer in der letzten Januar- und der ersten Februarwoche bei den Düsseldorfer Märchenwochen geboten. Und darauf sollen die Kinder auch nicht in der Pandemie-Zeit verzichten müssen. Deshalb wurde die traditionelle Veranstaltung des Jugendamtes diesmal komplett digital gestaltet. Start ist am Samstag, 30. Januar.