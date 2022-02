Kreative Stadt Düsseldorf : Neues Kunst- und Kulturprojekt für junge Leute

Tänzerin Phaedra Pisimisi. Foto: Ben Lowinski

Düsseldorf Am Dienstag startet das Kulturprojekt „Düsseldorfer DNA“. Eine Tänzerin, ein Musiker und eine Schauspielregisseurin möchten jungen Leuten zeigen, wie sie sich durch künstlerische Ausdrucksfähigkeiten mit der Stadt beschäftigen können.

Theaterspielen, Tanzen oder Songs selbst produzieren – das alles bietet das neue Projekt „Düsseldorfer DNA“. „Wir möchten junge Erwachsene aus Düsseldorf in Kreativlaboren in ihren ästhetischen Ausdrucksfähigkeiten stärken und sie motivieren, sich mit der Stadt und der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen“, sagt Maximilian Hanka, Projektmitarbeiter bei „Arbeit und Leben“, ein Verein, der die Aktion organisiert.

Start ist am Dienstag, 15. Februar, um 17 Uhr, im Jugendkulturcafé Franzmann an der Ratinger Straße. Nach diesem Kennenlernabend starten die Gruppen am darauffolgenden Samstag. Anschließend gibt es elf regelmäßige Treffen jeweils dienstags, dann vier Endproben und am 13. Mai die große Vorführung der erarbeiteten Kunst- und Theaterstücke.

Bei den Treffen (den sogenannten Kreativlaboren) lernen die jungen Leute verschiedene Schauspieltechniken, freie Tanzbewegungen und Songproduktionsmöglichkeiten. Geleitet werden die Kreativlabore von Spezialisten: Tänzerin Phaedra Pisimisi, Musiker und Produzent Lander Moore und Schauspielregisseurin Marlene Hildebrand.

Es gibt auch Touren durch die Stadt, zum Beispiel zu den Kooperationspartnern Theater- und Stadtmuseum und in das Stadtarchiv. Gemeinsam werden die jungen Teilnehmenden und die Workshopleiter herausfinden, welche Wirkung jeder junge Mensch durch sein Handeln auf das Leben in Düsseldorf hat. Wie kann jeder die Stadt verändern, welche Verantwortung trägt jeder? Etwas abstrakt soll Düsseldorf dabei wie ein Körper betrachtet werden, mit langen Ketten an Informationen wie bei einer DNA im Menschen – daher der Name des Projekts: „Düsseldorfer DNA“.