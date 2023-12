Öffnungszeiten in Düsseldorf Silvester und Neujahr - welche Läden geöffnet haben

Düsseldorf · An Silvester und Neujahr herrscht in Düsseldorf in vielen Bereichen Festruhe. Wir sagen, wo es aber noch Sportmöglichkeiten und frische Brötchen gibt und was sonst noch geöffnet hat.

28.12.2023 , 19:04 Uhr

Auf frische Brötchen muss niemand an Silvester und Neujahr verzichten. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Julia Hallmann