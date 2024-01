Akrobatik, Tanz und Liebesgeschichte Das bietet die Steampunk-Zirkusshow „Wonder Adventure“ in Eller

Die in zwei Hälften unterteilte Geschichte handelt vom Abenteurer William, der zusammen mit dem Professor Phil die Geheimnisse der Zeitreise erforscht und dabei auf die schöne Tänzerin Mary trifft, in die er sich verliebt. Ihre Liebe verstößt jedoch gegen den Befehl des Wächters der Zeit, Wonder Win, dessen Aufgabe es ist, Störungen im Raum-Zeit-Kontinuum zu verhindern. So lautet die Frage des Abends: „Wird die Liebe die Jahrhunderte überdauern und die Zeit überwinden können?“