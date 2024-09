Zweieinhalb Stunden Horror-Auszeit „Zirkus des Horrors“ begeistert Besucher bei Premiere in Düsseldorf

Einmal im „Vorhof der Hölle“ angekommen, präsentiert sich ein Ambiente, dass jeder Halloween-Hollywoodparty zur Ehre gereichen würde. Spinnweben an den Decken und Wänden, baumelnde Skelette und rauchende Drinks empfangen die gruselbereiten Zirkusfans. „Wir passen alles an unsere Rahmenhandlung an. Auch die einzelnen Künstler müssen ihre feststehenden Nummern mit Kostümen, Make-up und Sondereffekten entsprechend einordnen“, offenbart Tourplaner Kevin Leppien. „Nach neun Jahren sind wir endlich mal wieder in Düsseldorf.“