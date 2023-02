Freizeit in Düsseldorf Wochenendtipps für Karnevalsmuffel

Rock Konzert Was würde passieren, wenn Rap auf Die Toten Hosen, Fehlfarben und The Randy Hansen Experience treffen würde? Die Antwort gibt es am Samstag um 20 Uhr im Kulturzentrum Zakk, Fichtenstraße 40. Die Düsseldorfer Band „Roter Kreis“, bestehend aus Rapper Jay Jay, Bassist Ufo Walter, dem Gitarrist Thomas Schneider und dem Schlagzeuger Vom Ritchie, Mitglied der Toten Hosen, tritt seit sieben Jahren auf der Bühne auf und präsentiert nun ihre Album Release-Show. Karten gibt es für 15 Euro unter www.zakk.de. Im Anschluss findet eine After-Show-Party statt.