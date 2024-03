Wochenendtipps für Düsseldorf Hip-Hop, Theater, Tanz und Radschlägermarkt

Düsseldorf · Frühlingshafte Temperaturen am Wochenende locken viele vor die Tür und nachdem der verkaufsoffene Sonntag in Düsseldorf ausfällt, bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen eine Alternative. Wir haben einige Tipps zusammengefasst.

08.03.2024 , 13:38 Uhr

„Eugen Onegin“ in der Deutschen Oper am Rhein: Bogdan Baciu (Onegin, l.) und Ovidiu Purcel (Lenski) im Streit, der ihrem Duell vorausgeht. Foto: Andreas Etter/DOR

Von Linus Winter und Julia Nemesheimer