Freizeittipps für Düsseldorf Ein Wochenende der Märkte, Feste und Musik

An beiden Wochenendtagen werden von jeweils 10 bis 18 Uhr in Eller, an der Heidelberger Straße 42, die Tore des klassizistischen Schloss Eller geöffnet - dieses ist normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf dem Festival präsentieren in den restaurierten Sälen und in der Parkanlage über 100 Aussteller Exklusives für Haus und Garten, darunter kulinarische Genüsse, Dekoratives, Kunst, Mode, Schmuck und Pflanzen. Zudem wird es vor Ort Live-Musik geben. Tickets gibt es ab 12 Euro unter www.visitduesseldorf.de. Kinder bis 18 Jahre in Begleitung haben freien Eintritt. Auch angeleinte Hunde sind willkommen.