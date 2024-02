Wochenendtipps für Düsseldorf Fortuna, Sushi & ein bunter Abend

Düsseldorf · An diesem Wochenende lohnt es sich in Düsseldorf mal wieder, das Haus zu verlassen. Das Wetter wird ganz okay sein, das gebotene Programm in der Stadt ist top. Hier unsere Highlights für Samstag und Sonntag.

23.02.2024 , 13:54 Uhr

Das Capitol-Theater steht am Sonntagabend ganz im Zeichen der Swinging Sixties. Foto: Sixties Girls

Von Linus Winter