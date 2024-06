Das geht am Wochenende in Düsseldorf Fußball, Kunst und Pferderennen

Unter dem Motto „Mitten im Leben“ gestalten etwa 200 Sängerinnen und Sänger aus St. Margareta ihr großes Konzert, das gleich zweimal aufgeführt wird, und zwar am Samstag und am Sonntag jeweils um 18 Uhr auf dem Gerricusplatz. Als Hauptwerk steht die „Mass of the Children“ von John Rutter auf dem Programm, dazu Werke von Heinrich Schütz sowie von Kantor Klaus Wallrath, darunter Songs aus verschiedenen Musicals. Karten gibt es im Vorverkauf im Pastoralbüro an der Gerricusstraße.