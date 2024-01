Wochenendtipps für Düsseldorf Magie, Helau und Comedy

Messe Die Messe Boot 2024 öffnet am Samstag ihre Pforten. Am gesamten Wochenende hat die größte Boots- und Wassersportmesse der Welt jeweils von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. In 17 Hallen der Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, zeigen Hunderte Aussteller ihre Angebote. Mehr Infos und Tickets für 21 Euro gibt es unter www.boot.de.