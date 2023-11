Tipps fürs Wochenende in Düsseldorf Theater, Trödel und ganz viel Musik

Düsseldorf · Das Wochenende soll teilweise regnerisch werden – gut, dass es am Samstag und Sonntag in Düsseldorf eine große Auswahl an Indoor-Veranstaltungen gibt. Hier unserer Highlights.

17.11.2023 , 14:15 Uhr

Die Brass-Pop-Band Querbeat aus Bonn gastiert im Rahmen ihrer „Radikal Positiv“-Tour am Samstag in der Mitsubishi-Electric Halle. Foto: Monsterpics

Von Lina Ruthenschröer und Julia Nemesheimer