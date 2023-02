Wochenendtipps für Düsseldorf Fortuna, Piraten, Urlaub und fünf Kilometer Volksgarten

Düsseldorf · Das Wetter am Wochenende soll in Düsseldorf eher durchwachsen sein. Das ist aber noch lange kein Grund, zu Hause herumzusitzen, denn es gibt in der Stadt einiges zu unternehmen. Hier unsere Tipps.

10.02.2023, 11:49 Uhr

Am Samstag ist wieder Trödelmarkt am Aachener Platz. Neben Antiquitäten und Trödel wird es dort auch Live-Musik von der Band „Lous Dassen & Groovies 2.0“ geben. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Von Pia Drösser