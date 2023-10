Freizeit in Düsseldorf Wochenende mit Jazz, Trödel und Konzert

Theater Das Düsseldorfer Schauspielhaus führt am Samstag um 18 Uhr die Abschlusspräsentation des Ferienprojekts in Kooperation mit Wir- Kindern und Jugendhilfe GmbH und dem Friedrich-Rückert-Gymnasium auf. Im Rahmen des Projekts probten Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren in verschiedenen Workshops Tänze, Video Performances und Schauspielstücke ein. Thematisiert werden Fragen um Reichtum und Armut sowie Freundschaft und Familie. Der Eintritt ist frei, Zählkarten gibt es an der Abendkasse sowie im

Webshop des Düsseldorfer Schauspielhauses.