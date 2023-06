Sport an öffentlichen Orten in Düsseldorf Wittlaer hat jetzt eine neue Sportfläche

Mit dem neuen Bewegungspark in Wittlaer hat die Stadt Düsseldorf ihre sechste multifunktionale Sportfläche im öffentlichen Raum eröffnet. Insgesamt soll in jedem der zehn Stadtbezirke solch ein Angebot entstehen, wobei die einzelnen Plätze unterschiedliche Schwerpunkte erhalten. Damit reagiert die Sportverwaltung auf ein geändertes Verhalten der Düsseldorfer Bevölkerung. Aus einer aktuellen Sportwirksamkeitsstudie geht hervor, dass rund 70 Prozent der Menschen in Düsseldorf ihren Sport selbstständig außerhalb eines Vereins organisieren und ausüben. Multifunktionale Sportflächen gibt es bereits unter der Theodor-Heuss-Brücke, im Zoopark, Bewegungspark Garath, Nachbarschaftspark Am Hackenbruch sowie an der St.-Franziskus-Straße.