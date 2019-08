Freizeittipp : Eine Woche für Skater in Düsseldorf

Düsseldorf Bei der „Skateweek“ wird Düsseldorf Schauplatz der Deutschen Skateboard Meisterschaften. Zudem gibt es ein spannendes Rahmenprogramm.

Der Skatepark in Eller, an der Heidelberger Straße14, wurde erst im letzten Sommer eröffnet und wird dieses Jahr bei der „Skateweek“ vom 28. August bis zum 1. September bereits zum zweiten Mal Treffpunkt der besten Skater Deutschlands. In den Disziplinen „Skateboard Park“ und „Skateboard Street“ ermitteln die Männer und Frauen die Deutschen Meister. Die Meisterschaft ist ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio von besonders großer Bedeutung, denn das „Skateboarden“ wird 2020 erstmals eine olympische Sportart. Für die Skater geht es deshalb auch um wichtige Qualifikationspunkte. Der Düsseldorfer Lenni Janssen, der Vorjahreszweite in der Disziplin „Skateboard Park“, ist auch in diesem Jahr wieder dabei und kämpft erneut um den deutschen Meistertitel. Umrahmt wird der sportliche Wettbewerb durch ein abwechslungsreiches Programm mit einer Ausstellung, einer Buchvorstellung und einem „Best Trick“-Wettbewerb. Die Programmtage im Einzelnen: