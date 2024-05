Wassersport auf dem Angermunder See Düsseldorfer Windsurfing-Schule startet durch

Über Stunden habe es bei „Kids in Action“ eine Schlange am Stand gegeben. „Leider waren viele der Kinder mit sechs oder sieben Jahren noch zu klein, um bei uns im Verein einen Surfkurs zu machen oder bei einer unserer Ferienfreizeiten teilzunehmen“, so Schaber. 40 Kilogramm Gewicht sollten die Kids auf die Waage bringen. „Das ist meistens so mit zehn Jahren der Fall. Dann haben sie auch genügend Kraft, das Segel aus dem Wasser zu heben.“ An Land, auf dem Simulator sei das leichter. Das Segel ist dann nicht nass und wird auch nicht durch Adhäsionskräfte auf der Wasseroberfläche festgesaugt.