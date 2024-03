Schwimmen in Düsseldorf Das Bilker Bad bleibt diesen Sommer offen

Düsseldorf · In diesem Sommer sollen in Düsseldorf so viele Hallenbäder geöffnet bleiben, wie nie zuvor. Das freut die Schwimmfreunde in Bilk, ihr Bad hatte 2023 noch eine Sommerpause eingelegt. Eine kurze Auszeit gibt es auch in diesem Jahr.

01.03.2024 , 09:00 Uhr

Im Bilker Hallenbad „Schwimm in Bilk“ sind auch die Kurse mit fachkundigen Trainerinnen oder Trainern sehr beliebt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Von Tino Hermanns