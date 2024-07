Open-Air-Konzert in Düsseldorf Wieder eine Festival mit Rock gegen Rechts

Erstmals fand ein „Rock gegen Rechts“-Festival 1979 in Frankfurt am Main statt, das damals von Sozialdemokraten, Linken, Umweltschützern und der Gewerkschaftsjugend der Stadt ins Leben gerufen worden war. Auch 45 Jahre später symbolisiert das Motto Vielfalt, solidarisches Zusammenleben und eine Förderung der lokalen Musikszene, womit es Familien wie Einzelpersonen gleichermaßen anspricht und anlockt. Die Veranstalter von „Rock gegen Rechts“ in Düsseldorf beschreiben ihr Festival als „Ausdruck der weltoffenen und toleranten Stadt“ und hoffen auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche Teilnehmende, sowie auf ihnen wohlgesonnenes Wetter.