Viele Veranstaltungen am Sonntag Ein Festtag für Kinder in jedem Stadtbezirk

Darüber hinaus nehmen auch zahlreiche Bürgerhäuser, Kindertagesstätten sowie Kultur- und Jugendfreizeiteinrichtungen in den Stadtteilen das Thema Kinderrechte mit eigenen Veranstaltungen in den Fokus. Unterstützt vom Sportaktionsbus betrifft das sowohl sportliche als auch kreative Angebote. Basteln und Kinderschminken steht etwa auf dem Rochusspielplatz im Fokus, im Stadtwerkepark gibt es darüber hinaus eine Hüpfburg und ein Pylonenspiel, am Platz der Kinderrechte im Südpark baut der Knirpsbus einen Seifenkisten- und Fahrradparcours auf, während es auf dem Campus der evangelischen Jugend an der Kruppstraße viele Mitmachaktionen, ein Geschichtenzelt sowie einen Feuerspucker zu bewundern gibt.